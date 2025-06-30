Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), sektör temsilcilerini kahvaltıda bir araya getirerek tesisat sektörünün geleceğini ve yeni teknolojilere adaptasyonu masaya yatırdı.BURSA (İGFA) - Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), BLN Mekanik sponsorluğunda Nev-i Çeşni Restoran’da düzenlediği kahvaltı organizasyonunda üyelerini ve sektör temsilcilerini buluşturdu.

Etkinliğe TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ziya Söğüt, TEDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sılacı, DEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Şahintürk ve çok sayıda davetli katıldı.

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uludaş, sohbet havasında geçen etkinlikte sektörel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, “Yaz aylarıyla birlikte sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi amaçladık. Sektörümüz şu anda durağan bir dönemde, ancak biz bu dönemi eğitim ve gelişim fırsatları olarak görüyoruz. Yeni teknolojilere adaptasyon ve sektörü günün şartlarına hazırlama çalışmalarına odaklanıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“SAVAŞLAR BİTTİĞİNDE BÜYÜK FIRSATLAR DOĞACAK”

Uludaş, yakın coğrafyadaki savaşlar ve olumsuz koşulların sona ermesiyle tesisat sektöründe büyük fırsatlar doğacağını vurguladı. “Bu dalgalı denizler bir gün durulacak. Savaşlar bittiğinde, özellikle inşaat ve mekanik tesisat alanında ciddi bir talep oluşacak. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için sektörümüzü ve paydaşlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin sponsoru BLN Mekanik’in Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Belen ise sektörel dayanışmaya katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Organizasyon, tesisat sektörünün geleceğine yönelik fikir alışverişiyle sona erdi.