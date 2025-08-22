Tenis Kulüpleri Birliği Başkanı Seyhan Heb, Başkan Yardımcısı Köksal Genç ve yönetim kurulu üyeleri Selçuk Yeşilova, Göksel Yenigün, Ahmet Buğra Sertbaş Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisoğlu’nu ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Tenis Kulüpleri Birliği Başkanı Seyhan Heb, Başkan Yardımcısı Köksal Genç ve yönetim kurulu üyeleri Selçuk Yeşilova, Göksel Yenigün, Ahmet Buğra Sertbaş, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil ile bir araya geldi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nda gerçekleştirilen görüşmede Tenis kulüpleri birliği başkanı ve yönetimi Tenis ile ilgili sorunları dile getirdiler ve çözümleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil’in kendisini ziyarete gelen, Tenis Kulüpleri Birliği yönetimine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederken, kısa, orta ve uzun vadeli projelerle ilgili bilgiler verdi.