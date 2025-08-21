İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği 11 ilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan “asrın inşa seferberliği” ile kalıcı konut inşaatlarının tüm hızıyla devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023’te 11 ili vuran depremlerin yaralarını sarmak için başlatılan çalışmaları duyurdu.

Başkanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “asrın inşa seferberliği” kapsamında, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası hızla sürdüğü belirtilen infografik yayımladı.

https://twitter.com/iletisim/status/1958609246188446194

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin izlerini silmek ve bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere tüm ekiplere teşekkür edildi.