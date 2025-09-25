Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İstanbul'daki ziyaretçi sayısı 1 milyon 32 bin olurken, 2025 yılı boyunca yapılan etkinliklerde toplam 1 milyon 503 bin ziyaretçiyi ağırladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, 1 milyon 32 bin teknoloji tutkununu bir araya getirdi. 2025 yılı boyunca düzenlenen festivallerde; toplam 1 milyon 503 bin ziyaretçiyle yeni bir rekora imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti bakanlıkları, akademik kuruluşlar, teknoloji şirketleri, Türk Savunma Sanayi Kuruluşları, vakıflar ve medya kuruluşlarının katılım sağladığı TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 5 gün boyunca teknoloji tutkunlarına, genç girişimcilere ve ailelere teknoloji şöleni yaşattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre TEKNOFEST İstanbul kapsamında 64 farklı yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, Türkiye dahil 96 ülkeden 565 bin takım ve toplam 1 milyondan fazla yarışmacı katılırken, teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda finalde 13 bin yarışmacı kıyasıya rekabet etti.

TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ziyaretçi sayısı 225 bin, Mavi Vatan’da ise 175 bin olurken, yarışmalara gelen ziyaretçi sayısı 71 bin olarak açıklanırken, TEKNOFEST İstanbul’da ziyaretçi sayısı 1 milyon 32 bin oldu. TEKNOFEST, İstanbul ziyaretçisiyle birlikte yıl boyuncaki etkinliklerde toplamda 1 milyon 503 bin ziyaretçiyi ağırlamış oldu.