Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında enflasyon beklentilerinin düşmeye devam ettiğini açıkladı. 12 ay sonrası beklentiler hanehalkında 18,6, reel sektörde 14,3, piyasa katılımcılarında 5,2 puan gerileyerek yüzde 22,3’e indi. Şimşek, mali disiplin ve yapısal reformların dezenflasyon sürecini desteklediğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayında enflasyon beklentilerindeki düşüşün devam ettiğini duyurdu.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğini belirten Bakan Şimşek, piyasa katılımcılarının beklentisinin ise 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Bakan Şimşek, “Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor” diyerek uygulanan ekonomik politikaların olumlu etkilerine dikkat çekerken, bu gelişmelerin enflasyonla mücadelede kararlılıkla sürdürülen yapısal reformların ve mali disiplinin bir sonucu olduğunu vurguladı.