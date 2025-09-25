TCMB'nin 19 Eylül haftası verilerine göre, brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artarak 85,1 milyar dolara, altın rezervleri 394 milyon dolar artarak 93,8 milyar dolara ulaştı. Toplam rezervler 993 milyon dolar artışla 178,9 milyar dolara çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, 19 Eylül 2025 itibarıyla brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artışla 84 milyar 499 milyon dolardan 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde altın rezervleri 394 milyon dolar artarak 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara ulaştı.

Bankanın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artarak 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükseldi.