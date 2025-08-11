Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların deprem bilincini artırmak amacıyla Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren deprem simülasyon TIR'ıyla eğitim seferberliği başlattı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Etkinlik, 9 Ağustos 1912’de meydana gelen büyük Mürefte Depremi ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anma programı kapsamında düzenleniyor.

İlk durak, 10 Ağustos 2025 tarihinde Şarköy’ün Mürefte Mahallesi oldu. Burada gerçekleştirilen eğitimde uzman ekipler, vatandaşlara deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Deprem simülasyon TIR'ında gerçekçi sarsıntı deneyimi yaşayan katılımcılar, afet anında doğru hareket etmenin hayati önemini birebir gözlemledi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, deprem bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulandı.

DEPREM SİMÜLASYON TIRI TÜM İLÇELERDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Deprem simülasyon TIR'ı, 2 hafta boyunca Tekirdağ’ın tüm ilçelerini ziyaret edecek. Program takvimi şöyle:

12 Ağustos Salı – Ergene Marmaracık 100. Yıl Gençlik Parkı13 Ağustos – Marmaraereğlisi Sahili14 Ağustos – Malkara Öztrak Parkı15-16 Ağustos – Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı17 Ağustos – Çorlu Cumhuriyet Parkı18 Ağustos – Çerkezköy 23 Nisan Parkı19 Ağustos – Kapaklı Kent Meydanı20 Ağustos – Muratlı Bülent Ecevit Parkı21 Ağustos – Hayrabolu Ayçiçek Festival Alanı26 Ağustos – Saray Eski Pazar Yeri

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, deprem gerçeğini unutturmamak ve vatandaşların afetlere hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.