Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025 yılının ilk yedi ayında aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı yürüttüğü mücadele kapsamında 970 dosya inceledi. Temmuz ayında 134 dosyadan 122’si mevzuata aykırı bulunarak 15,7 milyon TL idari para cezası kesildi. Yıl genelinde ise 875 dosyaya toplam 156,8 milyon TL ceza uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu’nun denetim ve incelemelerine aralıksız devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu’nun 359 sayılı Temmuz ayı toplantısında sağlık ürünleri, gıda takviyeleri, emlak ilanları, turizm tanıtımları, iletişim ve finans hizmetleri ile sosyal medya etkileyicilerinin içerikleri gündeme alındı. Toplam 134 dosya karara bağlanırken, 122’si mevzuata aykırı bulundu ve bu dosyalar için 15 milyon 733 bin 665 TL idari para cezası ile durdurma cezası uygulandı. Ayrıca, 3 dosya için erişim engeli kararı alındı.

7 AYDA 970 DOSYA İNCELENDİ

2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde Reklam Kurulu, 970 dosyayı değerlendirdi.

Bunlardan 875’i aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama kapsamında mevzuata aykırı bulunarak, toplam 156 milyon 856 bin 697 TL idari para cezası kesildi.

73 dosyada ise erişim engeli tedbiri uygulandı. Bakanlık, bu kararlarla sadece tüketicilerin korunmasını değil, aynı zamanda sektörlerde haksız rekabetin önlenmesini ve yanıltıcı indirim reklamlarına karşı fiyat dengesinin korunmasını hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden her türlü aldatıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Bakanlık, “Tüketicilerin korunması, etik dışı tanıtımların engellenmesi ve piyasa dengesinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.