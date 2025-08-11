Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı hikâye yazma yarışmasında başvurular tamamlandı. 2 bin 76 eser için değerlendirme süreci başladı. Sonuçlar 8 Eylül'de ilan edilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikâye yazma yarışmasında başvurular tamamlandı.

1. sınıf seviyesinde 741, 2. sınıf seviyesinde 527, 3. sınıf seviyesinde 392 ve 4. sınıf seviyesinde 416 olmak üzere toplamda 2 bin 76 başvurunun yapıldığı yarışmada, değerlendirme süreci 11 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yarışmayla öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yazarlık yetenekleriyle birleştirmelerine imkân sağlanacak; öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, değer temelli, eğitici, ilgi çekici, eğitim ortamlarında kullanılabilecek ve çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikâye metinlerinin üretilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yarışmayla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, kültürümüzden ilham alan hikâye kaynaklarının oluşturulmasına zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında dereceye giren ve uygun görülen eserlerin Bakanlık tarafından yayımlanması ve tüm ilkokullara dağıtımının yapılması planlanıyor.

Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren eserler, 8 Eylül tarihinde ilan edilecek.