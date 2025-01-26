İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak girişimcilik alanındaki faaliyetleri yürüten Tech Istanbul, dördüncü kez gerçekleştireceği Demo Day etkinliğine hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak girişimcilik alanındaki faaliyetleri yürüten Tech Istanbul, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceği Demo Day etkinliğine ev sahipliği yapacak. 11 Şubat’ta gerçekleşecek etkinlik “Dönüşüm” temasıyla yapılacak.

Tech Istanbul’un Demo Day sahnesinde, sadece inovatif teknolojilere sahip girişimlerin başarı hikâyesine değil; aynı zamanda İstanbul’un sorunlarına teknoloji ile ürettikleri çözümleri ele alınıyor.

TEKNOLOJİ DÜNYASINA YÖN VEREN GİRİŞİMLER KONUŞULACAK

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Demo Day, 11 Şubat 13.00’te Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) gerçekleşecek. İstanbul'un sorunlarına çözüm üreten ve teknoloji dünyasına yön veren girişimlerin büyüme hikayelerinin paylaşacağı etkinlikte; PoC süreçlerini başarıyla tamamlayan girişimler sahnede sunum yaparken onlarla birlikte Ön Kuluçka Programında öne çıkan girişimler ise fuaye alanında yer alarak Türkiye girişimcilik ekosistemi liderlerine teknolojilerini tanıtma fırsatı bulacak.

İstanbul’un teknolojiyle dönüşümüne tanıklık etmek isteyenler, Tech Istanbul Demo Day’25 hakkında detaylı bilgi almak ve etkinlik kaydı oluşturmak için tech.istanbul web adresini ziyaret edebilir.