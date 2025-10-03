Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da gerçekleştirilen birliğin Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.KONYA (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı.

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ilk olarak birlik sekreteri Fahri Solak tarafından faaliyetlerle ilgili yönetim kurulu bilgilendirildi.

“BİR GEMİ BİLE OLSA, BİR KİŞİ BİLE OLSA GAZZE’YE ULAŞIR DİYE TEMENNİ EDİYORUZ”

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, en önemli gündemin Gazze meselesi olduğunu vurgulayarak, Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in uluslararası karasularında kendine yakışanı yaparak hukuksuz bir şekilde müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Gazze’de yaşanan acının tarifi olmadığını vurgulayan Başkan Altay, “Acının ne kadar büyük olduğuna kelimeler yetmiyor. Her zaman olduğu gibi Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız, onlar için dua ediyoruz ve her platformda Gazze’deki soykırımı lanetliyoruz. İsrail’in bir an önce durdurulmasının sadece güçlü ülkeler için bir zaruret değil, artık dünya insanlığı için bir zaruret olduğunu ifade ediyoruz. Hükümetler her ne kadar bu konuda seslerini yükseltemeseler de şehirlerin ve insanların sesini yükselttiği, sivil inisiyatifin çok daha önemli bir rol aldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bunun da en güzel örneklerinden birisi Sumud Filosu. İnşallah bir gemi bile olsa, bir kişi bile olsa Gazze’ye ulaşır diye temenni ediyoruz. Öyle olmasa bile şu ana kadar gelinen mesafe bir öncekinden daha yakın. Demek ki daha çok gemiyle daha çok insanla gidilebilse bu ambargo kırılmış olacak. Onun için inşallah bir an önce bu inisiyatifler başarıya ulaşır ve Gazze’deki soykırım bir an önce sona erer diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, dua etmenin yanında herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerek, “Bildiğiniz gibi TDBB ile birlikte UCLG başta olmak üzere birçok uluslararası örgütte Konya ve ülkemiz adına temsilde bulunuyorum. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda ‘Cities Voice for Gaza’ diye bir platform oluşturmaya karar verdik. ‘Gazze İçin Şehirlerin Sesi’ diyoruz. Her ne kadar hükümetler ses çıkarmasa da özellikle Avrupa’da birçok şehir de çok sayıda protesto gösterisi var. Kuzey ülkelerinde son dönemde İspanya’da, İrlanda’da, İtalya’da bugün işçiler bir toplu grev talebinde bulundu. Dolayısıyla biz insanların sesi olarak, şehrimizde yaşayan insanların sesi olarak, belediye başkanları olarak bir araya gelip bir açıklama yapabilir miyiz diye uzun zamandır bir diplomasi yürütüyoruz. İlk kez buradan ifade ediyorum. Hedefimiz Avrupa’nın önemli bir şehrinde simgesi olan şehirlerin belediye başkanları ile birlikte Gazze’de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için bir açıklama yapmak ve en önemlisi de sonrasında Gazze’nin inşası için şehirlerimizdeki insanlar adına bu konuda elimizden geleni yapacağımızı bir taahhüt olarak kamuoyu ile paylaşmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

“UMUYORUM Kİ AMACIMIZA ULAŞIRIZ”

UCLG-MEWA ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı için gelen belediye başkanlarını da bu platforma üye olmaya ve çalışmalara destek olmaya davet eden Başkan Altay, “Henüz sadece bir platform oluşturduk ama bundan sonra çeşitli etkinlikler yapmak, şehrimizde Filistin ile ilgili Gazze ile ilgili yapılan başta protesto eylemleri ve diğer ortaya çıkacak eylemlerle ilgili bir birliktelik oluşturmakla ilgili bir çalışmayı bundan sonra daha ciddi bir şekilde yapacağız. ‘Rabbim muvaffak etsin’ diye de dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Umuyorum ki amacımıza ulaşırız” dedi.