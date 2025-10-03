Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER) Başkanı Fulya Akfidan Sevim, farklı üniversitelerde eğitim gören peyzaj mimarlığı öğrencileriyle mesleki deneyimlerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, Akfidan Peyzaj’ın saha uygulamalarına katılarak mesleki pratiği yerinde gözlemleme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan PEYZAJDER Başkanı Fulya Akfidan Sevim, peyzaj mimarlığının yalnızca ‘bitki dikmek’ ile sınırlı olmadığını vurgulayarak “Peyzaj mimarlığı; doğal ve yapay çevreleri estetik, işlevsel ve sürdürülebilir şekilde tasarlayan bir disiplindir. Açık alanların kimliğini belirleyen tasarımlar, dış mekân malzemelerinin doğru seçimi, su ve toprak yönetimi, ekolojik dengeyi gözeten çözümler ve performansa dayalı planlamalar bu mesleğin temelini oluşturur. Amacımız doğayı korurken insanların yaşam kalitesini artıran parklar, bahçeler, meydanlar ve kentsel düzenlemeler oluşturmaktır” dedi.

Mimarlık ile peyzaj mimarlığının farklı uzmanlık alanlarına sahip olduğunu ancak birbirini tamamladığını ifade eden Sevim, “Mimarlar yapıların iç mekânları ve strüktürel tasarımlarıyla ilgilenirken, peyzaj mimarlığı dış mekânların planlanması, tasarımı ve doğayla uyumlu hale getirilmesi üzerine yoğunlaşır. Bu nedenle iki disiplin, iş birliği içinde çalıştığında kente hem estetik hem de ekolojik açıdan değer katar. Ancak unutulmamalıdır ki, peyzaj mimarlığı kendi tasarım ve teknik boyutlarıyla başlı başına bir uzmanlık alanıdır” şeklinde konuştu.

Şehir planlamasında peyzaj mimarlığının rolünün altını çizen Sevim, “Peyzaj mimarlığı olmasaydı şehirler düzensiz, betonlaşmış ve doğayla uyumsuz alanlara dönüşürdü. Bu da hem çevresel tahribata hem de insanların fiziksel ve ruhsal sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açardı” dedi.

Tasarım sürecinde yalnızca estetiğin değil, iklim koşulları, toprak yapısı, alanın kullanım amacı ve sürdürülebilirlik gibi faktörlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Sevim, doğru bitki seçiminin de çevresel ve ekonomik açıdan büyük avantaj sağladığını belirtti.

Programda öğrencilere yerinde bitki türleri, peyzaj alt yapısı ve yapısal malzemeler tanıtıldı, saha deneyimleri aktarıldı ve geleceğin peyzaj mimarlarının soruları cevaplandı.