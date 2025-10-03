Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi kapsamında düzenlenen veli toplantısında yüzlerce aileyle bir araya gelerek yeni dönem hakkında bilgilendirme yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 5 şubeli Çınar Çocuk Evleri’nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi veli toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Kreş Müdürü Yasemin Tüylü’nün de hazır bulunduğu toplantıya yaklaşık 500 veli katıldı.

EĞİTİM PROGRAMI VELİLERLE PAYLAŞILDI

Toplantıda, Çınar Çocuk Evleri’nin işleyişi, eğitim programları ve yeni dönem planlamaları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Veliler, toplantı sonrasında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederek, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çınar Çocuk Evleri’nin çocuklara sağladığı güvenli ve nitelikli eğitim ortamının kendileri için büyük bir önem taşıdığını vurguladılar.