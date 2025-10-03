Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM (Yaşlı Destek Merkezi), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Pamukova ilçesinde yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı. Esentepepark’da gerçekleştirilen programda, ulu çınarlar olan yaşlılar ağırlandı, talep ve görüşlerine kulak verildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM (Yaşlı Destek Merkezi), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle ulu çınarlarımızla buluşmaya devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN MİSAFİRİ OLDULAR

Son olarak Pamukova Esentepe Park’ta gerçekleştirilen programda, ilçede hayatlarını devam ettiren yaklaşık 80 yaşlı, en iyi şekilde misafir edildi. İlçe protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programa Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu ve kurum müdürleri yer aldı.

“YAŞLILARIMIZIN HUZURU, TOPLUMUN HUZURUDUR”

Programda konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanı Ahmet Öksüzoğlu, “Yaşlılarımız bizim için sadece geçmişin hatıraları değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan kütüphanelerimizdir. Onların yaşam kalitesini yükseltmek, yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, bizler için bir vefa borcudur. Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetlerinden sağlık desteklerine, sosyal etkinliklerden gündelik ihtiyaçlara kadar her alanda yaşlılarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

“ONLARIN HAYATINA DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ise, “Sizler bu güzel ilçemizin geçmişini, tarihini ve birçok çınarını yetiştirdiniz. Burada bizlere her zaman destek olmuş büyüklerimiz var. Bu ilçenin oluşumunda, siyasetinde, tarlasında ve her köşesinde sizlerin emeğini çok iyi biliyoruz. Bugün bizlere düşen görev sizin sağlıkla ve huzurla yaşamlarınızı sürdürmenizdir. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz ve sizler için büyük bir hassasiyeti olan Başkanımız Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde, siz kıymetli büyüklerimizin hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüzlerde tebessüm bırakan programda, yaşlıların talep ve istekleri de dinlenerek, hayatlarını kolaylaştırmak adına gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.