Trakya Üniversitesi’nin 2025–2026 akademik yılı açılış törenlerinden biri, Keşan’da coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesinin ilçelerde düzenlediği 2025-2026 akademik yılı açılış törenlerinden biri de dün Keşan’da gerçekleştirildi. Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulunun açılış programı, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yapıldı.

Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ’ın yanı sıra okul müdürleri Prof. Dr. İlknur Kumkale, Doç. Dr. Manar Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, ilçe protokolü, akademisyenler, muhtarlar, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Trakya Üniversitesi’nin tanıtım filmi izlenildi. Ardından Keşan Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, Doç. Dr. Manar Aslan, Prof. Dr. İlknur Kumkale, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ve Kaymakam Aziz Mercan birer açılış konuşması yaptılar. Keşan’daki akademik birimlerin önemine dikkat çeken konuşmacılar, yeni akademik yılın hayırlı olması dileklerinde bulunarak öğrencilere başarılar dilediler.

Mercan, yaptığı konuşmada Rektör Hatipler’den Keşan’a bir fakülte kazandırılması konusunda talepte bulundu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise konuşmasında bilimin toplum için yol gösterici rolüne vurgu yaptı. “Üniversiteler bilim üreten birimlerdir. Ancak bilim üretmek kadar onu toplumla paylaşmak da önemlidir.” dedi. Hatipler, Fakülte konusunda Kumkale’nin de talebi olduğunu ve bu konuda YÖK ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, üniversitenin tüm kadrolarıyla birlikte hareket ederek bilimi hayatın içine katmanın gerekliliğine değindi.

Kişisel hırsların ötesinde, paylaşımcı ve topluma dokunan bireyler olmanın önemini vurgulayan Hatipler, “Eskiden çağ değişimleri yüzyıllar sürerdi. Bugün ise çok daha kısa sürelerde yeni bir döneme giriyoruz. Bu süreçte yalnızca derslerinize değil, hayatın kendisine de hazırlanmanız gerekiyor.” diyerek öğrencilere hayatla iç içe olmaları tavsiyesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş yönetiminde Bakır Üflemeli Grubu Müzik Dinletisi sunuldu. Program, okullara dereceyle yerleşen ve sınıf geçişlerinde başarı gösteren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti. Ardından Prof. Dr. Halim Orta, “Toprak ve Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği” konulu ilk dersi verdi.

Dersin bitiminde Prof. Dr. Orta’ya plaket takdim edilmesinin ardından program sona erdi.