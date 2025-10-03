Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, her yaş grubunu bilimle buluşturmanın yanı sıra önemli projelere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Etkinliklerde öğrenciler, planetaryum gösterimleriyle astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgi edindi, 30 dakikalık film gösterimiyle bu alanda farkındalık kazanan öğrenciler, atölye çalışmalarında ise 3D kalemler ile kendi gezegenlerini tasarlayarak üç boyutlu modeller oluşturdu. Ayrıca gökyüzü haritaları hediye edilerek öğrencilerin gökyüzü gözlemciliğine ilk adımı atması sağlandı.

KARSLI: “MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ’NDE FARKINDALIK YARATIYORUZ”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde Eğitim Koordinatörü olarak görev alan Uzman Astronom Yonca Karslı, program kapsamında merkezde öğrenciler için düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi aktararak, “Projeyi ilk olarak Planetaryumda başlattık ve orada öğrencilere astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgilendirmeler verdik. Daha sonra 30 dakikalık filmimizi izleterek onlara uzay bilimleri konusunda farkındalık yarattık.

Daha sonra atölyelerimizde öğrencilerimizi teknolojilerimizle buluşturduk. Bunun en büyük rol modeli 3D kalemlerimizle öğrenciler kendi gezegenlerini tasarlayıp üç boyutlu model olarak çıktılarını aldılar. Aynı zamanda gökyüzü haritaları hediye ettik öğrencilerimize bununla da gökyüzü gözlemciliğine ilk adımlarını atmış oldular.” dedi.