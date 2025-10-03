Fas'ın en büyük şehri ve önemli bir Atlantik Okyanusu limanı olan Kazablanka’da düzenlenen 20 ülkenin katıldığı Uluslararası NanbuDo Federasyonunun düzenlediği “7. Dünya NanbuDo Şampiyonasına” davet edilen Karşıyakalı sporcular başarılarıyla şampiyonaya damgasını vurdu…İZMİR (İGFA) - Ülkemizde gelişmekte olan bir mücadele sanatı olan NanbuDo ya gönül vermiş; büyükler kategorisinde mücadele eden CHP Karşıyaka gençlik kolunun geçmiş dönem başkanlarından antrenör Dr. Ahmet Can Kapçak ve hocası Veteran kategorisinde mücadele eden kıdemli antrenör Sadık Ümit Bilbay birçok kategoride yarıştı.

Sadık Ümit Bilbay yarışmada 2 bronz 1gümüş madalya alma başarısını gösterdi.

Rekabetin yoğun olduğu büyükler kategorisinde ise Dr. Ahmet Can Kapçak şampiyonaya Dünya üçüncüsü olarak tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu…