Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü, taşınmaz kira yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Kamu kurumlarına kiralamalarda süre uzatma yetkisi Yönetim Kurulu’na verildi.ANKARA (İGFA) - TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan kiralamalarda yeni bir düzenleme getirildi.

31 Aralık 2010 tarihli yönetmeliğin 59’uncu maddesine eklenen hükümle, verimlilik ve kârlılık ilkeleri gözetilerek, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla kiralama süreleri uzatılabilecek. Bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki tanındı.

Yeni yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamadan TCDD Genel Müdürü sorumlu olacak.