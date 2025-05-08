Çayırova Belediyesi’nin yakın dönemde uygulamaya aldığı e-İmar Dijital İmar Yönetim Sistemi’nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, bugün gerçekleştirildKOCAELİ (İGFA) -Çayırovalı ilçe sakinlerinin belediye işlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmesi adına, dijital belediyecilik alanında birçok çalışma yapan Çayırova Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da e-İmar uygulamasını devreye almıştı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte dijital belediyecilik alanında birçok önemli çalışmayı hayata geçiren Başkan Çiftçi, e-İmar Dijital İmar Yönetim Sistemi’nin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı konusunda, müteahhitler, proje müellifleri, yapı denetim firmaları ve kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK”

Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Çayırova Belediyesi olarak dijitalleşme yolunda önemli bir adım attık. Yeni Dijital İmar Uygulamamızı; müteahhitlere, proje müellifleri, yapı denetim firmaları ve kamu kurum temsilcilerine tanıttık. Hizmet sürecini hızlandıran, şeffaflığı artıran ve tasarruf sağlayan bu uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve programa katılım sağlayan kıymetli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çayırova’da dijital dönüşüm yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek.” Program, sistemin tanıtımının ardından soru-cevap kısmıyla sona erdi.