TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90’ıncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kurtulmuş mesajında, Türk kadınının, 1934’te yapılan anayasa değişikliğiyle seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade ederek, "Türkiye, birçok ülkeden yıllar önce kadınlara seçme ve seçilme imkânını getirerek, o yıllar için dünyaya çağın çok ötesinde bir demokrasi dersi vermiştir. Toplumsal hayattaki güçlü varlığı ile daima öne çıkan kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü daha fazla artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.