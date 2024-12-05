Türkiye’de İtalya vizesi için yetkili tek kurum olan iData, ülkede üniversite okumak isteyen öğrencilerin vize başvurusunu almayı durdurduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Avrupa ülkelerinin, Türkiye vatandaşlarına dönük vize uygulamalarının oluşturduğu kriz sürerken, pek çok ülkenin vize işlemlerini zorlaştırdığına dair eleştiriler sürüyor.

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Son kriz İtalya ile yaşandı.

Türkiye’de İtalya vizesi için yetkili tek kurum olan iData, ülkede üniversite okumak isteyen öğrencilerin vize başvurusunu almayı durdurduğunu açıkladı.

3 yıllık lisans programları, yüksek lisans (master) programları, tek derslik üniversite dersleri, yıllık Erasmus programları için vize almak isteyen Türk öğrencilere hiçbir şekilde vize verilmeyecek.