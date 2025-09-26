Türkiye Belediyeler Birliği, Yenikarpuzlu Belediyesi’ne yangın söndürme aracı hibe etti. Ahmet Köprü, törenle teslim alınan aracın ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Yenikarpuzlu Belediyesi’ne hibe edilen itfaiye aracı, Ankara’da düzenlenen törenle teslim alındı. Belediye filosuna katılan araç, yangın güvenliği açısından önemli bir destek olacak.

Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü yaptığı açıklamada, “Yenikarpuzlu’muza güzel bir kazanım. Girişimlerimiz sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe olarak itfaiye yangın söndürme aracını filomuza kazandırdık ve anahtarımızı teslim aldık. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Sn. Vahap Seçer ve Edirne Belediye Başkanımız Av. Filiz Gencan’a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Yeni aracın, olası yangınlara müdahalede hızlı ve etkin çözümler sunarak Yenikarpuzlu halkının güvenliği için büyük önem taşıyacağı vurgulandı.