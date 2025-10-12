Tarım ve Orman Bakanlığı, “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği”nde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, nitrata hassas bölgeler ve eylem planları yeniden tanımlanırken, çevre dostu tarımsal uygulamalar vurgusu artırıldı. Değişiklikler, AB mevzuatına uyum için yapıldı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 2016 tarihli yönetmeliği güncelledi.

Yönetmelik değişikliği tarımsal kirliliği azaltarak su kaynaklarını korumayı ve AB standartlarına uyumunu hedefledi.

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önleyerek suları korumayı amaçlayan yönetmelikle tanımlar değiştirilirken, “Çevre dostu tarımsal uygulamalar” (çiftçilerin kirliliği önleme tedbirleri), “hayvansal gübre” (hayvan dışkıları ve altlık karışımı) ve “nitrata hassas bölge” (50 mg/l’den fazla nitrat içeren veya riskli sular, göller, haliçler) gibi yeni tanımlar eklendi.

TOPRAĞA GÜBRE SINIRI GELİYOR!

Nitrata hassas bölgeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenip ilan edileceğinin belirtildiği yönetmelikte, “İyi tarım uygulamaları” da “çevre dostu tarımsal uygulamalar” olarak değiştirildi. Eylem planlarında; gübre uygulama yasak dönemleri, depolama üniteleri kapasitesi (en uzun yasak dönemden fazla), azot miktar sınırları (hektar başına yılda 170 kg saf azot), bitki ihtiyaçları dengesi, istisnai durumların (uzun yetişme dönemleri, yüksek azotlu ürünler) gibi unsurların yer alacağı belirtildi.

Bu arada izleme maddeleri de güncellendi. Buna göre nitrata hassas bölgelerde ilk 3 yıl yılda 4 kez su örneklemesi yapılacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz