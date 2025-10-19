Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifine ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi. 10 Ekim 2025’te TBMM’ye sunulan ve 15 Ekim’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilen teklifin, korunan alanların daha sıkı korunmasını ve biyoçeşitliliği artırmayı amaçladığını belirtti. Bakanlık, “Milli parklara otel veya yapılaşma izni verileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor” dedi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, kanun teklifiyle ilgili çeşitli mecralarda yer alan iddialar ve cevapları içeren kamuoyu açıklaması yaptı.

Son 23 yılda korunan alan sayısının 172’den 688’e, yüzölçümünün 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıktığını vurgulayan bakanlık, sulak alan sayısı 9’dan 136’ya, yüzölçümü 159 bin hektardan 1,18 milyon hektara yükseldiğini, ayrıca 2002’de olmayan yaban hayatı geliştirme sahaları, 85 adede ulaştı. Bu başarıların, kanun teklifinin temelini oluşturduğu ifade ederek, teklifin içerdiği düzenlemeleri vurguladı.

Kanun teklifinin av ve doğa koruma memuru sayısının artırılması, biyoçeşitliliği tehdit eden faaliyetlerin daha etkin denetlenmesi, milli parklardaki kaçak yapıların mahkeme kararı beklenmeden yıkılması, kanuna aykırı eylemlere yönelik hapis ve para cezalarının artırılması gibi konulara odaklandığına dikkati çekilen açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan şu iddialara da yanıtlar verdi.

İDDİA 1: Meclise sunulan kanun teklifinin yeni bir talan yasası olduğu, millî parkların koruma statüsünün değiştirilerek bu alanlara otel ve konaklama tesisi yapılacağı iddia edilmektedir. Yine bu işletmelerin de süresinin 49 yıl olacağı ve başarılı olduğuna kanaat getirilen işletmelerin süresinin 99 yıla uzatılacağı yönünde yeni bir düzenleme yapıldığına dair haberlere yer verilmektedir. CEVAP 1: Kanun teklifinde milli parkların statüsünün değiştirilerek otel yapılmasının önünün açılacağı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İddialarda bahsi geçen husus 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1983 yılından bu yana değiştirilmemiştir. Dolayısıyla anılan kanun teklifinde yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.

İDDİA 2: Söz konusu kanun teklifi ile milli parklarda petrol, doğalgaz, trafo, su ve diğer altyapı tesislerinin kurulmasına izin verileceği iddia edilmektedir. CEVAP 2: Kanun teklifinde bulunan düzenleme ile mevcutta verilen izinlerdeki “kamu yararı ve zaruret" şartı korunmuştur. Kanun ile ilgili eleştiride bulunurken çarpıtılan “kamu yararı ve zaruret" ifadesi; sadece korunan alan içerisinde yaşayan yöre halkının zaruri ihtiyaçlarını karşılama ve halkın mağduriyetini gidermeye yönelik olarak; elektrik, su, ulaşım, telekomünikasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerine izin verilmesidir. Bunların dışında herhangi bir tesis yapılaşmasının önünün açılması gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi iddiaların aksine teklif ile izin türleri daraltılmıştır. Milli parklardan geçirilmesine izin verilebilecek alt yapı tesis ve hatlarında zaruret hali aranacak, “bunların milli park dışı alandan geçirilme imkânı varsa izin verilmeme" şeklinde uygulanacaktır.

İDDİA 3: Kanun teklifi ile milli park alanlarının işletilmesinin Cumhurbaşkanlığı'na devredileceği iddia edilmektedir. CEVAP 3: Kanun teklifinde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

İDDİA 4: Milli park içindeki günübirlik veya konaklamalı tesis gibi yerlerin işletmesinin artık kamuda olmayacağı, özel sektöre işlettirileceği iddia edilmektedir. CEVAP 4: Milli parklar içindeki tesislerin Genel Müdürlük, belediyeler veya özel sektör eliyle işlettirilmesi yeni bir uygulama olmayıp, mevcut durumda Orman Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Düzenleme yeni bir yöntem getirmemekte, Orman Kanunundaki hükümlerle Milli Parklar Kanunundaki hükümlerin uyumlu hale getirilmesinden ibarettir.