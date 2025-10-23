Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Suriye’de yürütülen tünel imha çalışmalarında bugüne kadar 702 kilometre uzunluğunda tünel imha edilirken, hudutlarda yıl başından bu yana 8 bin 24 kişi yasa dışı geçiş yaparken yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) faaliyetleri ve gündemdeki gelişmelere ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terörle mücadelesini, sınır güvenliğini ve ülke savunmasını karada, denizde ve havada azim ve kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

SURİYE’DE 702 KİLOMETRELİK TÜNEL İMHA EDİLDİ

Tuğamiral Aktürk, Suriye harekât alanlarında 8 Ocak’tan bu yana devam eden tünel imha faaliyetlerinde önemli mesafe kaydedildiğini belirtti. Buna göre, Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde bugüne kadar toplam 702 kilometre uzunluğunda tünel imha edildi. Ayrıca mağara, sığınak ve barınak arama-tarama ile mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha çalışmalarının da kesintisiz devam ettiği bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1981291213698318522

HUDUTLARDA YASA DIŞI GEÇİŞLERE GEÇİT YOK

Sınır güvenliğinin uluslararası standartlarda tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle sağlandığını belirten Aktürk, hafta içerisinde 281 şahsın yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandığını, yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısının ise 8 bin 24’e ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, bu hafta engellenen 827 kişiyle birlikte yıl içinde yasa dışı geçişi engellenen toplam kişi sayısı 54 bin 719 oldu.

Hudut güvenliği kapsamında yapılan operasyonlarda da dikkat çeken miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, uçaksavar mühimmatı, el bombaları, füzeler, piyade tüfekleri, roketatarlar ile yaklaşık 3,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu.