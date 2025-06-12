Doğu Türkistan’dan Mısır’a, oradan Türkiye’ye uzanan bir ilim ve mücadele öyküsü: Abdullah Karakaş, Uygur halkının sesini dünyaya duyuruyor.Muharrem DEĞİRMEN / BURSA (İGFA) - Doğu Türkistan’ın Kaşgar sokaklarında doğan Abdullah Karakaş, çocukluğundan beri öğrenme aşkıyla büyüdü. Çin’in baskıcı eğitim sisteminde Uygur kimliğini koruyarak mücadele etti. Kitaplara sığınan hayal dünyası, onu özgürce okuyabileceği bir dünyaya taşıdı. Genç yaşta büyük bir karar alarak ailesinin desteğiyle Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi’ne gitti.

MISIR’DA İLİM VE MÜCADELE

Kahire’de ilimle dolu bir dünya bulan Abdullah, felsefe, tarih ve İslam ilimleri üzerine çalıştı. Muhammed Abduh, Hasan el-Benna gibi düşünürlerden etkilendi.

Uygurların yaşadığı zulmü anlatmak için akademik makaleler yazdı, konferanslar verdi. Mısır’daki Uygur öğrenciler için dayanışma ağı kurarak burs imkânları sağladı. Ancak Çin’in artan baskıları ve Mısır’daki takip riski, onu Türkiye’ye yöneltti.

TÜRKİYE’DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

İstanbul’a gelen Abdullah, Uygur diasporasıyla bağ kurdu. Zeytinburnu ve Fatih’te gençlere tarih, dil ve felsefe dersleri verdi. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki Uygurlarla iletişim ağını genişletti. İstanbul’da küçük bir “Uygur Akademisi” kurarak gençleri eğitti, kültürlerini korumalarını sağladı.

GEMLİK’TE EĞİTİM VE ÜRETİM

Yalova Üniversitesi’nde doktorasını yaparken Gemlik’e yerleşen Abdullah, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladı. Eşiyle birlikte Uygur çocukları için eğitim merkezi açtı.

Çocuklara Türkçe, Uygurca ve Arapça öğretti, ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. İznik Gölü’nde balıkçılık yaparak elde ettiği gelirle burslar verdi.

Çince, Arapça, Türkçe ve İngilizce bilen Abdullah, turizm ve tercümanlıkla gelir elde etti. Büyük şirketlerin tekliflerini reddederek kazancını eğitime aktardı.

Gemlik’teki eğitim merkezini büyüttü, online platformlarla daha fazla çocuğa ulaştı.

Abdullah’ın desteklediği öğrenciler artık doktor, mühendis, akademisyen ve aktivist olarak dünyaya yayıldı. Amerika’dan Almanya’ya, Kazakistan’dan Türkiye’ye, onun dokunduğu hayatlar Uygur davasını taşıyor. Mezunlar ise, yeni nesillere burs ve iş imkânı sağlıyor.

BİTMEYEN MÜCADELE

Abdullah Karakaş, İstanbul’daki bir toplantıda öğrencilerinin “Hocam, siz olmasaydınız burada olamazdık” sözleriyle onurlandırıldı. Ancak o durmuyor.

Hâlen eğitime muhtaç çocuklar ve anlatılması gereken bir dava var.

Sürgünde bir bilgin olarak Abdullah Karakaş, kalemi ve cesaretiyle Uygur halkının umudu olmaya devam ediyor.