İstanbul’un kalbinde, Sultanahmet Meydanı’ndaki bir duvar, İSPARK çalışanı Murat Çetinkaya sayesinde renkli bir sanat eserine dönüştü. Geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan mozaik çalışma, turistlerin yeni fotoğraf durağı oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un en önemli turistik noktalarından Sultanahmet Meydanı’nda görev yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK personeli Murat Çetinkaya, görev alanını kendi emeğiyle adeta bir açık hava sanat galerisine çevirdi. “Pique Assiette” adı verilen, kırık seramik ve cam parçalarıyla yapılan mozaik tekniğini kullanan Çetinkaya, tamamen geri dönüşüm malzemeleriyle Galata Kulesi, İstanbul lalesi ve mozaik ayna gibi figürlerin yer aldığı rengârenk bir çalışma yaptı.

İSPARK’ta 19 yıldır görev yapan Çetinkaya’nın eseri, kısa sürede turistlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, mozaik duvar önünde fotoğraf çekerek bu özel çalışmayı ölümsüzleştirmeye başladı.

“İSPARK OLARAK İSTANBUL’U GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

Çetinkaya, “Sanatımı icra ettim. Tüm objelerimi geri dönüşümden oluşturdum. Turistlerin ilgisinden çok memnunum. İSPARK olarak İstanbul’u güzelleştiriyoruz. ‘Güvenle park, güler yüzlü hizmet’ diyoruz” diye konuştu.

Güvenli ve kaliteli park hizmeti sunan İSPARK, şehrin estetik dokusuna değer katacak projelerle de İstanbul’u renklendirmeye devam ediyor.