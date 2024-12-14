Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi’nde çocuk ve gençleri sporla buluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sporu mahallelere taşıyan "Spor Antalya Mahallemde” etkinliği ilçe ilçe dolaşıyor. Etkinlik, Kepez ilçesine bağlı Dokuma Mahallesi’nde devam etti. Dokuma Kapalı Pazar yerinde hazırlanan çeşitli spor aktiviteleri, çocuk ve gençlere hem eğlenceli hem de sağlıklı bir deneyim sundu.

ÇOCUKLAR DA VELİLER DE MEMNUN

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, ayak tenisi, mini survivor parkuru, badminton gibi pek çok spor dalının yer aldığı etkinlikte çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi. Spor antrenörlerinin eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, fiziksel aktivitelerle sağlıklı bir yaşamın temellerini atarken, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar paylaşma fırsatı da yakalıyor. Veliler, çocuklarının eğlenceli etkinliklerde keyifli vakit geçirmesinden ve spor yapma alışkanlığı kazanmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

ANTALYA’NIN HER KÖŞESİNDE SPOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç “Spor Antalya Mahallemde” projenin her hafta farklı bir mahallede devam edeceğini söyleyerek “Sporu Antalya’nın her köşesine ulaştırmak istiyoruz” dedi.