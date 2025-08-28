Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile lisanslama ve sicil tutma esaslarında değişiklik yaptı. Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla çalışan personelin lisans alma süresi 31 Ocak 2026’ya uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.ğ)” ile önemli bir düzenlemeye gitti.

Tebliğ, yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla çalışan personelin lisans alma süreçlerine ilişkin süre uzatımı getirdi.

Tebliğe göre, 31 Ocak 2025’e kadar yardımcı sıfatıyla çalışabileceği belirlenmiş personelin bu statüde çalışabilme süresi 31 Ocak 2026’ya uzatıldı.

Bu kişiler, 31 Ocak 2025-31 Ocak 2026 döneminde en az üç kez SPK tarafından belirlenen eğitimlere katılması ve görev için gerekli lisanslama sınavına en az üç kez girmesi şartıyla yardımcı sıfatıyla çalışmaya devam edebilecek.

Eğitimlerden en az biri 30 Haziran 2025’ten önce alınmış olmalı. Lisans almaya hak kazanan personelin ise bu şartlardan muaf olacağı belirtildi.

Ayrıca, 31 Ocak 2025’ten sonra üç yıllık çalışma süresini dolduran yardımcı personelden lisansı olmayanlar da en fazla 31 Ocak 2026’ya kadar çalışabilecek.