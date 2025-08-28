TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde düzenlenen söyleşide mimarlık, iç mimarlık konuşuldu.BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen “Multidisipliner Perspektifte Mimarlık” konulu söyleşide, HARC Community Kurucu Ortakları Mimar Buse Turan ve İç Mimar Burcu Uluköy, mimarlık ve iç mimarlık arasındaki farklılıklardan, ortaklık dinamiklerine ve sektörün zorluklarına kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaştı.

MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK ARASINDAKİ FARKLAR

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Mimar Sinem Özbey’in yaptığı söyleşide, Mimar Buse Turan ile İç Mimar Burcu Uluköy, mimarlık ve iç mimarlık eğitimleri ve uygulamaları arasındaki farkları ayrıntılı şekilde paylaştı.

Mimar Buse Turan, mimarlık eğitiminin daha çok yapının genel tasarımına odaklandığını ve detaylara yeterince değilinmediğini ifade ederek, “Okulda detay odaklı eğitim almıyoruz. Mimarlık eğitiminde yapıyı bütün olarak düşünmeyi öğreniyoruz ama uygulama ve detaylarda eksik kalıyoruz. Bu farkı ilk kez staj yaparken anladım” dedi. Burcu Uluköy ise mimar ve iç mimar ayrımına çok katılmadığını belirterek, “Mekan tasarımı yaratıcı bir süreç ve önemli olan kullanıcıya yeni deneyimler sunabilmek. Disiplinler arası geçişkenlik çok değerli. Buse gibi mimarlarla çalışmak, farklı bakış açılarını bir araya getirerek işleri zenginleştiriyor” şeklinde konuştu.

HARC PROJESİNİN DOĞUŞU VE TASARIM ANLAYIŞI

Buse Turan konuşmasında, “2022’de zor müşterilerle çalışırken, ‘Başka bir şey yapamaz mıyız?’ diye düşündük. Kahve kültürüne ilgim vardı, Burcu da tatlılara. Böylece HARC fikri doğdu. Mekanın sadece bir kafe değil, detaylı bir atmosfer tasarımı olması bizim için çok önemliydi” dedi. Burcu Uluköy ise HARC’ı ticari bir alan olarak değil, kendilerini ifade ettikleri bir platform olarak tanımladı. Uluköy, “Koku, müzik, çiçekler ve kahve bir arada çalışıyor. Tasarım sürecinde ‘Bu masa ne hissettirsin?’ diye soruyoruz. Detayların her biri kullanıcı deneyimini etkiliyor” ifadelerini kullandı.

ORTAKLIK VE İŞ BÖLÜMÜ DİNAMİKLERİ

İkili konuşmalarında, ortaklıklarının ve iş bölümlerinin esnek ve karşılıklı güvene dayalı olduğunu vurgulayaarak “İkimiz de mimarız, bazen birlikte çalışıyoruz bazen biri projede öne çıkıyor. En önemli unsur güven ve hakkaniyet. Birimiz fazla çalıştığında diğerimiz mutlaka destek oluyor” diye belirttiler.

SEKTÖR ZORLUKLARI VE ÇALIŞAN EĞİTİMİ

Sektörde yaşadıkları zorlukları da samimiyetle paylaşan Turan ve Uluköy, çalışan eğitiminden finansal risklere kadar birçok başlıkta deneyimlerini aktardı. “Romantik hayallerle başladık ama krizlerle büyüdük” diyen Uluköy, doğru insanla çalışmanın işin kalitesini belirlediğini söyledi.

Etkinlik, soru-cevap bölümüyle devam etti. HARC Community kurucularına, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi Başkanı Mimar Bahar Kuş ve Başkan Yardımcısı Mimar Aysu Derman tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.