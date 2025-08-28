Yunanistan’ın Selanik Neapoli Metropoliti Barnabas’ın öncülüğünde, aralarında mübadele ile Kapadokya’dan göç etmiş ailelerin torunlarının da bulunduğu bir heyet, 5 günlük Kapadokya ziyaretinin önemli bir durağında Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti.NEVŞEHİR (İGFA) - 24 Ağustos Pazar günü kilisede dua eden heyet Meryem Ana Kilisesi’nde sürdürülen restorasyon çalışmaları için Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret heyetinde Neapoli-Sykies, Lagadas, Gortyna gibi Yunan kentlerinden gelen belediye başkanları, yerel yöneticiler ve Selanik Aristoteles Üniversitesi’nden anıtsal yapılar ve deprem mühendisliği profesörü Katakalos Konstantinos yer aldı.

Heyet bu görüşme de mübadele öncesinde Nevşehir’de yaşayan Rum halkının kültürel mirasının somut bir göstergesi olan ve restore edilerek turizme kazandırılan Meryem Ana Kilisesinin son halinden duydukları hayranlık ve memnuniyeti dile getirerek Başkan Arı’ya teşekkür etti. Ayrıca görüşmede mübadele sonrasında Yunanistan’a giden Rumların orada kurmuş olduğu Neapolis şehriyle kardeş şehir ilişkilerinin tesis edilmesi hususları ele alındı.

Belediye Başkanı Rasim Arı ziyaret kapsamında dinlerin ortak paydası olan evrensel sevgi, barış ve hoşgörü mesajının önemini vurguladı ve mübadele öncesinde Türkler ve Rumların Nevşehir’de bir arada huzur ve barış içinde yaşadıklarını ifade etti. Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’de önemli bir destinasyona sahip Kayaşehir’i turizme kazandırarak Nevşehir’i Dünya markası yapan Belediye Başkanı Rasim Arı, restorasyonu kendi döneminde yapılan Meryem Ana Kilisesi’ni de Nevşehir turizm marka değerinin içine dahil ederek daha çok turist çekmeyi hedefliyor.

Bu anlamlı buluşma, Kapadokya’nın kültürel mirasının sınırları aşan birleştirici gücünü ve ortak geçmişin saygıyla anılmasını simgeliyor.