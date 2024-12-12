Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şirket kuruluşlarına ilişkin ödemelerin 2025 yılında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayarak süreçleri tamamen elektronik ortama taşıyacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, şirket kuruluşlarına ilişkin ödemelerin 2025 yılında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayarak süreçleri tamamen elektronik ortama taşıyacak.

Bakanlığın resmi internet stiesinde yer alan habere göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni yılda tacirlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli düzenlemeleri ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) yönelik bazı uygulamaları devreye alacaklarını bildirdi.

Şirket kuruluş işlemlerinin elektronik ortamda MERSİS üzerinden yürütüldüğünü aktaran Bolat, “Şirket kuruluşlarına ilişkin ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemelerin 2025 yılında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak, bu süreçleri tamamen elektronik ortama taşıyacağız. Böylece girişimcilerimize, ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gitmelerine gerek kalmadan elektronik veya mobil imza ile evlerinden veya ofislerinden şirket kurma imkanı getirmiş olacağız.” diye konuştu.

Bakan Bolat, şirket kuruluş başvurusu, firma sorgulama, kısıt koyma gibi işlemlerin “MERSİS Mobil” uygulaması üzerinden yapılabildiğini anımsatarak, yeni yılda da bu işlemlerin yanı sıra şirket bilgilerindeki değişikliklere ilişkin başvuruların da mobil uygulama üzerinde yapılabileceğini söyledi.

Gümrük hizmetlerine kolay ve hızlı ulaşılmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bolat, gümrüklerde bu yılın 10 ayında 2,5 milyon ithalat, 4,1 milyon ihracat beyannamesi düzenlendiğini belirtti. Bakan Bolat, aynı dönemde yaklaşık 10,3 milyon araç, 7 milyon konteyner ve 152 milyon yolcu işleminin gerçekleştirildiğini aktarırken, bu yılın 9 ayında Türkiye’nin vergi gelirlerinin yüzde 23,7’sinin gümrüklerden tahsil edildiğine dikkati çekti.