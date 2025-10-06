İçişleri Bakanlığı, Sinan Ateş davası sanıklarından Avukat Serdar Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi'nde trafikte beklerken silahlı saldırıya uğradığını ve hastanede vefat ettiğini duyurdu. Olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalanırken, soruşturma sürüyor.ANKARA (İGFA) - MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş davası sanıklarından olduğu öğrenilen Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giderken, trafikte beklediği sırada bugün silahlı saldırıya uğradı. Öktem olay yerinde ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanlığı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturmada tutuklanan 18 kişiden biri olan Serdar Öktem, ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçlamasıyla yargılanmış, Öktem’in dosyası ayrılarak 12 Haziran’da şartlı tahliyesine karar verilmişti.