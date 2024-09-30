Bursa'da dün geceden beri etkili olan şiddetli yağış sabah saatlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Mesai başlangıç saatlerinde yoğun trafiğe şiddetli yağmurunda eklenmesi beraberinde trafik kazasını getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa-Ankara yolunda şiddetli yağış nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

Aşırı yağışın etkisiyle kontrolünü kaybeden üç aracın karıştığı kaza çevre yolundaki trafiğin yoğunlaşmasına sebebiyet verdi.

Kaza nedeniyle olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Gelen ilk bilgiler her iki araç içerisindeki kişilerin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı yönünde.