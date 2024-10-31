Cumhuriyetin kuruluşunun 101. Yıldönümüne özel olarak açılan sergilerde sanat ve tarih ‘’kırmızı beyaz sevgisi’’ ile sanatseverlere sunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yıldönümü kapsamında iki önemli sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Kırmızı beyaz sevgisinin altında açılan her iki sergi de, Cumhuriyet coşkusuna ayrı bir anlam kattı. Açılışa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını bu vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

GEÇMİŞİN SANATSAL YANSIMALARI

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi’nde açılan iki özel sergi, sanatın ve tarihin buluşmasına tanıklık etti. Moda Akademisi’nin “Geçmişin Sanatsal Yansımaları” konulu sergisi etkinlikte beğeniyle karşılandı. Sergide Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan Cumhuriyetin getirdiği yenilikler, sanatsal bir bakış açısıyla yorumlanırken, Cumhuriyetin topluma kazandırdığı değerler sanat yoluyla sanatseverlere aktardı.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi’ndeki 29 Ekim kutlamalarına emekli asker merhum Halit Kurulay’ın, “Atatürk Fotoğrafları” koleksiyonu da eşlik etti. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğindeki sergide büyük önderin birbirinden güzel anlarını yansıtan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Koleksiyon ayrıca, geçmişin zarafetini ve Cumhuriyetimizin sarsılmaz değerlerini gözler önüne serdi.

CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL ATÖLYELER

Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’nde Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak Ebru, Hat ve Tezhip atölyelerinde etkinlikler düzenlendi. Seramik Atölyesi’ne konuk olan minikler seramik etkinliğine katılarak 29 Ekim’in coşkusuna yakışır en güzel Türk Bayraklarını yaptılar. Hat ve tezhip atölyelerinde de yine kırmızı beyaz sevdasını yansıtan eserler verildi.

KASIM AYI BOYUNCA AÇIK

Seka Sanat ve ihtisas Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel olarak açılan sergiler kasım ayı boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.