Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sekiz yıl önce Tunceli'de terör örgütü tarafından şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz için anma mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için anma mesajı yayımladı.

"Öğretmen'imiz Necmettin Yılmaz'ın tertemiz bir yürekle, vatana ve millete hizmet etmek için çıktığı yolun sonunda, geride öğrencilerinin özlemi, ailesinin duası ve milletimizin kalbinde inançlı bir iz kaldı" diyen Bakan Tekin, mesajında, "Şehidimizin hatırası; görev yaptığı okulun, memleketindeki Anadolu imam hatip lisesinin ve Tunceli'de bir bulvarın adında yaşatılmaya devam etmektedir. Onun adı; vatan sevgisini, öğretmenlik idealini ve iyiliğe adanmış bir ömrü temsil eden kutlu bir miras olarak kalacaktır.

Bizlere düşen; onun gibi yüreğiyle öğreten, inancıyla yaşayan, umuduyla yol gösteren tüm öğretmenlerimizin izini yaşatmak, emanetini taşımaktır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak başta Necmettin Yılmaz olmak üzere, ülkemizin her köşesinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirirken hayatını kaybeden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve hürmetle anıyoruz, onlara minnettarız... Ruhun şad, adın baki olsun Necmettin Öğretmen!" ifadelerini kullandı.