Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 Ağustos ayında savunma ve havacılık sanayiinin ihracatının yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. Görgün, sektörün yüksek teknolojiyle sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk savunma ve havacılık sanayiinin Ağustos 2025’te yüzde 97,3’lük rekor bir artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise sektörün toplam ihracatı, geçen yıla göre yüzde 45 artarak 5 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

Prof. Dr. Görgün, “Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Ana yüklenicilerden KOBİ’lere uzanan başarı zincirini daha ileriye taşıyacaklarını belirten Prof. Dr. Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

“MİLLİ TEKNOLOJİLERLE BÜYÜYEN TÜRKİYE”

Emeği geçen firmaları, mühendisleri, teknisyenleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı personelini tebrik eden Prof. Dr. Görgün, “Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı. Sektörün, 230 farklı ürünü 185 ülkeye ihraç ederek küresel pazarda güçlü bir konum elde ettiğini belirten Görgün, özellikle yüksek teknolojili ürünlerle ihracatta sürdürülebilir büyüme hedeflendiğini kaydetti.