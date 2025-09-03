Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ, Geyve’de 3 yeni içme suyu kaynağına ulaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), iklim değişikliğinin etkileriyle artan su talebine karşı alternatif kaynakları devreye alıyor.

3 BÖLGEDE YENİ SU KAYNAĞI

Bu kapsamda Geyve’de önemli bir çalışmaya daha imza atıldı. İlçenin 3 farklı bölgesinde 3 yeni kaliteli içme suyu kaynağına ulaşıldı. Suyun kalite kontrolleri de iyi sonuçlar aldı.

Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinde çıkarılan su, 5 bin metrelik isale hattı ile Geyve deposuna aktarılacak. Proje sayesinde 17 mahalleye kesintisiz ve kaliteli içme suyuna ulaşacak.

HATTIN BİN 500 METRESİ TAMAMLANDI

Alternatif kaynaklardan elde edilen kaliteli içme suyunu şebekeye kayıpsız ulaştırmak için 5 bin metrelik yeni isale hattının inşası ise yüzde 30 seviyesine ulaştı ve kısa sürede tamamlanacak.

YENİ KAYNAK 40 BİN ABONEYE HİZMET VERECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin içme suyu geleceğini güvence altına almak için alternatif kaynak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinden yeni kaynaklarımızı süratle sisteme dahil ediyoruz. Sakarya’nın her noktasında kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamak için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Bulunan kaynaklar saniyede 50 litre, günlük 4 milyon 320 bin litre içme suyu 40 bin aboneye kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.