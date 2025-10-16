Batman'da Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçedeki sekiz köyü ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlere yerel yetkililer katıldı. Kaymakam Başar, devletin vatandaşların yanında olduğunu belirterek köylerin ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçeye bağlı sekiz köyü ziyaret ederek vatandaşların talep, istek ve sorunlarını yerinde dinledi.

Kelhasan, Kilimli, Karameşe, Köprübaşı, Ziyaret, Umurlu, Kavaklı ve Acar köylerini kapsayan ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Başar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, planlanan projelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet eden Kaymakam Başar, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalara aralıksız devam edileceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlere Sason İlçe Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serkan Şekerci ve çeşitli kurum amirleri de katıldı.

Vatandaş buluşmalarının düzenli olarak süreceğini belirten Kaymakam Başar, “Devlet, her zaman halkının yanındadır. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların taleplerini birinci ağızdan dinlemek bizim için çok önemli” dedi.