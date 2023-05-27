25. Dönem Bayburt Milletvekili Karabey Kadri Karaoğlu, Millete İttifakı'nı oluşturan partilerin il başkanları ve kalabalık bir toplulukla BGC'ye gelen Milletvekili Sarıgül, Başkan Murat Okutmuş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü. BGC Başkanı Okutmuş'un Bayburt basını hakkında verdiği bilgilerin ardından Sarıgül de yerel basının önemine vurgu yaptı.

Daha sonra toplantı odasına geçerek basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, "Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Kemal Kılıçdaroğlu söylediği her sözün, hesabını kuruş kuruş yapar öyle konuşur Devlette israf ve masraf çok arttı. Kılıçdaroğlu israf ve masrafı önler. Ekonomiyi ehil ellere teslim eder. Kılıçdaroğlu’nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur" dedi.

Sarıgül, açıklmasında şu ifadelere yer verdi:

"VATAN, MİLLET, DİN, İMAN KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

"Bayrağımızı ve vatanımızı seven, bu topraklarda birlikte yaşamak isteyen herkes benim öz be öz kardeşimdir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız. Hepimiz bu vatanı seviyoruz. Hepimiz bayrağımıza bağlıyız. Vatan, millet sevgisi, din, iman kimsenin tekelinde değil. Kimsenin kimseden sertifika almaya ihtiyacı yok.

"BU TOPRAKLARDA NE EZAN SUSAR NE BAYRAK İNER"

"Türkiye beş yıldır Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Bu sistem tüm yetkileri bir kişiye verdi. Meclis göstermelik oldu. Bakanlar şeklen var fiilen yok. Kimse sorumluluk almıyor. Herkes her şeyi Sayın Erdoğan’dan bekliyor."

"BÖYLE BİR SİSTEM YÜRÜMEZ"

"Bu öyle bir sistem ki Sayın Erdoğan’ın hafta 30 binden fazla karara imza atması gerekiyor. Başında kim olursa olsun bu sistem yürümez. Bu seçimler son derece önemlidir. Ülkemizi bir kişi tek başına yönetmeye devam etsin mi etmesin mi? Buna karar vereceğiz. Hangi partiye mensup olursak olalım. Siyasi ayrılıklarımızı bir kenara bırakmamız cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkmamız lazım. Türkiye’yi demokratik Parlamenter Sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur."

"KILIÇDAROĞLU, DEVLETİN İŞLEYİŞİNİ, HESABINI KİTABINI BİLİR"

"Tarlada fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen isim Kılıçdaroğlu’dur. Devlette hesap kitap kalmadı. Türkiye’de devletin işleyişini, hesabını kitabını, bütçeyi, vergiyi, en iyi bilen isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Kemal Kılıçdaroğlu söylediği her sözün, hesabını kuruş kuruş yapar öyle konuşur. Devlette israf ve masraf çok arttı. Kılıçdaroğlu israf ve masrafı önler. Ekonomiyi ehil ellere teslim eder. Kılıçdaroğlu’nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur." Mustafa Sarıgül, “Muharrem İnce pazartesi üstümüzü çırpıp harekete geçiyoruz” dedi. Bu sözün anlamı nedir, nasıl değerlendiriyorsunuz? şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi: "Siyasette aldığınız bazı kararlar, üstünüzü çırpmakla geçmez. Üstünüze yapışır. Adama sorarlar tehlike kapıdayken ne yaptın? Cumartesi ne yaptın? Pazar ne yaptın? Pazartesi’yi neden bekledin? Siyaset omurga ister dik duruş ister. En önemlisi de vefa ister."