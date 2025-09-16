Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 2 Mart 2019 tarihli yönetmeliği revize etti. Değişiklikler; şantiye şefliği, elektronik kayıtlar ve denetim odaklı olurken bazı hükümler 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şantiye şeflerinin sorumluluklarını, yetki belgelerini ve denetim mekanizmaları güncellendi.

Öne çıkan değişiklikler şöyle oldu:

Şantiye-M Sistemi: Yönetmeliğin 4. maddesinde “Şantiye-M” olarak tanımlanan yeni bilişim sistemi (müteahhitlik yetki belgesi, şantiye şefleri ve yapı ustalarının kayıtlarını elektronik tutan Bakanlık sistemi) eklendi. Şantiye şefleri, faaliyetleri mobil uygulama üzerinden elektronik şantiye defterine işleyecek; doğruluğundan sorumlu olacak.

Usta Kayıtları: Şantiye şefi ve müteahhit, yetki belgeli ustaları Şantiye-M sistemine kaydetmek zorunda. Bildirimler, elektronik posta ile yapılacak.

Teknik Öğretmen ve Teknisyenler: 7. maddede, teknik öğretmen/teknikerlerin üstlenebileceği yapı sınıfları detaylandırıldı (örneğin I. sınıf A, B(1) vb. için 1.500 m²’ye kadar, III. sınıf B(12) için 17,5 m yüksekliğe kadar). Kamu yatırımı niteliğindeki işlerde deneyim şartı idarelerce belirlenecek.

DENETİM VE SORUMLULUKLAR

Belediye Denetimi: 9. maddede, şantiye şefi olmadan iş yürütülmesine izin verilmeyecek; yılda en az bir kez Ek-2 Şantiye Şefi Denetim Formu ile denetim yapılacak ve Şantiye-M sistemine işlenecek. Aykırılıklarda 32 ve 42. maddeye göre işlem uygulanacak.

Uygulama Denetimi: 8. maddede, usta belgelerinin şantiye dosyasında tutulması ve sisteme kaydedilmesi zorunlu.

Bu arada değişiklik yönetmeliğine geçici hükümler de eklendi. Buna göre Yapı Sınıfı Değişikliği için Geçici Madde 4 eklenirken, 31 Ocak 2025 öncesi işlerde yapı sınıfı değişikliği, üstlenilen yıl baz alınarak işlenmesi kararlaştırıldı.

Süre uzatımları konusunda da geçici 2 ve 3. maddelerde tarihler 31 Aralık 2026 ve 2027’ye uzatıldı.

Söz konusu Resmi Gazete'deki yer alan yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz