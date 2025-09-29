Jandarma Genel Komutanlığı, Şanlıurfa Viranşehir’de şantaj, yağma ve silahlı tehdit yapan organize suç örgütünün 19 üyesini yakaladı. Elebaşı M.A. dahil şüpheliler, iş yeri baskınında çalışanları darbederek yağma yaparken suçüstü yakalandı. 8’i tutuklandı, 4’üne adli kontrol verildi.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucu, Viranşehir’de organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı.
Elebaşı M.A. liderliğindeki şebeke, şantaj, silahlı tehdit ve cebirle vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak, bölgedeki iş insanlarını yağma girişiminde bulunuyordu.
Şüpheliler, bir iş yerine baskın yaparak çalışanları silahla darbedip yağma anında yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet, işyeri dokunulmazlığını ihlal, eziyet suçlamaları yer aldı.
Yakalanan 19 şüpheliden 8’i tutuklandı, 4’üne adli kontrol uygulandı; 6’sının işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.