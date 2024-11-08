Samsunspor Futbol Akademisi U16,17,19 Performans Grubu Sorumlusu Ahmet Çağıran, Türk futboluna yeni isimleri kazandırmak istediklerini kaydetti.a Gazete (BURSA İGFA)

a Gazete’ye ziyarette bulunan Samsunspor Futbol Akademisi U16,17,19 Performans Grubu Sorumlusu Ahmet Çağıran, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi’yi ziyaret etti. Kırmızı Beyazlı camiaya yeniden döndüğü için mutlu olduğunu aktaran Çağıran, bir futbol oyunundan ziyade bir felsefe oturtmaya çalıştıklarını aktardı.

Başkan Yüksel Yıldırım’ın da gençlere özel bir önem verdiğini belirten başarılı teknik adam, “ Yapılan yeni tesis Türk futboluna oyuncu yetiştirmede büyük katma değer sağlayacak. Amacımız sadece Samsunspor’a değil Türk futboluna sağlam, sağlıklı ve etik değerlere önem veren bireyler armağan etmek. Disiplin, motivasyon, teknoloji ve yenilikleri yakalamak en önemli mottomuz.

Uzun vadede bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz akademi hangi sistemle yetiştiriyorsa, takip eden yıllar içerisinde A Takım’ın akademi oyuncularından oluşmasıyla beraber akademide öğrendikleri kurguyla sahada mücadele etmesi. Bireylerden ziyade sistemin konuşulması ve başarıya ulaşması” dedi.