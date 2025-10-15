Ticari araç endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan Busworld 2025 Brüksel Fuarı, bu yıl da dünyanın dört bir yanından sektörün önde gelen markalarını bir araya getirdi. Bursa merkezli Tekaydınlar Otomotiv, global arenada Türk üretim gücünü temsil eden firmalar arasında yerini aldı.BURSA (İGFA) - Busworld 2025 Brüksel Fuarı'nda Tekaydınlar, yeni markası SAMBUS ile sahneye çıktı ve Massimo Traveler ile Icaro adlı yeni modellerini ilk kez tanıttı. Yenilikçi tasarımlar, yüksek mühendislik kalitesi ve kullanıcı odaklı detaylar, Avrupa’dan Asya ve Orta Doğu’ya uzanan geniş bir ziyaretçi kitlesinin dikkatini çekti.

Zeroid firmasıyla imzalanan partnerlik anlaşması kapsamında Tekaydınlar, %100 elektrikli ve şehir içi kullanımına doğuştan uygun yeni bir aracını da sergiledi. 250 km menzil sunan model; verimlilik, sessiz çalışma ve düşük işletme maliyetleriyle özellikle filo yöneticilerinden yoğun ilgi gördü.

Tekaydınlar ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen yeni dijital çözümü Sam Voice’u da fuarda tanıttı.

Sam Voice, yeni direktiflerin öngördüğü siber güvenlik gerekliliklerini karşılayan mimariyi araç içi sesli komut kabiliyetleriyle tek bir üründe bir araya getiriyor. Böylece sürücüler, kritik işlevlere güvenli ve eller serbest erişim sağlarken filo sahipleri için güncelleme ve güvenlik yönetimi kolaylaşıyor.

Tekaydınlar Otomotiv Genel Müdürü Bayram Taşocak, Busworld'un sadece araçların sergilendiği bir fuar değil; yıllardır üzerinde çalıştığımız yenilikleri dünyanın nabzı karşısında sınadığımız bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz yeni ürün ailemizi ilk kez Brüksel’de gösterdik. Massimo Traveler ve Icaro’nun yanında, Zeroid ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde yüzde 100 elektrikli, şehir içi kullanıma doğuştan uygun yeni modelimizi tanıttık; 250 km menzili özellikle filo tarafında büyük ilgi gördü. Bu yıl bir diğer yeniliğimiz de Sam Voice oldu. Yeni yönetmeliklerin siber güvenlik gerekliliklerini gözeten mimarisiyle sesli komut ve siber güvenliği tek bir çözümde birleştiriyor. Ziyaretçilerden aldığımız geri bildirimler, ihracat ağımızı büyütürken Ar-Ge yatırımlarımızı da daha ileri taşımamız gerektiğini net biçimde gösteriyor" diye konuştu.

Fuarda Bursa Ticaret ve Sanayi Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Tekaydınlar standını ziyaret etti.

Burkay, Bursa’nın üretim ve ihracat gücünü temsil eden firmalardan biri olarak Tekaydınlar’ı uluslararası alanda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.