İstanbul Maltepe'de mahalle kültürüne ikinci halka olacak Küçükyalı Mahalle Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen’in seçim bildirgesinde “toplumcu belediyecilik” anlayışına uygun olarak vaat ettiği mahalle evlerinin ikincisi Küçükyalı’da açıldı.

Çoğulcu demokrasinin önemli basamaklarından biri olacak, mahalle kültürüne katkı sunacak ve çeşitli kültür, eğitim ve sanat faaliyetlerinin yapılacağı merkezin açılışında konuşan Başkan Köymen, “Maltepe’yi herkesin kendine ait hissettiği bir kent haline getirmek için çalışmaya ısrarla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu bir kenti ancak birlikte inşa edebiliriz.” dedi.

Maltepe Belediyesi art arda bir dizi toplu açılış gerçekleştirdi. Mahalle kültürünün eğitim ve sanatla geliştirileceği Küçükyalı Mahalle Evi, uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla vatandaşlara hizmet sunacak Maltepe Mekân Bahçe ve yenilenen Başıbüyük Mahallesi, Atatürk Parkı ile Zümrütevler Mahallesi, Cüneyt Sokak Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, Belediye Başkanı Esin Köymen’e teşekkür ederek, “Başkanımızın Maltepe’ye bambaşka bir çehre kazandırmaya başladığını görüyorum. Bu mahalle evi, çok güzel sosyal tesisler de barındırıyor. Esin Başkanım Maltepe’ye çok yakıştı; çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum, sizlerin desteğiyle ve hep birlikte. Hayırlı, uğurlu olsun diyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen ise bu alanın Maltepelilerin yeterince hizmet alamadığı bir yer olduğunu anımsatarak, "Önce binanın tasarrufuna yönelik sorunları çözdük, sonra yapılan esaslı tadilatlardan sonra, hem mahalle evi ihtiyacını hem de açık alan kullanımını esas alan bir sosyal tesisi burada hayata geçirdik" dedi.

ÜÇÜNCÜ MAHALLE EVİ ZÜMRÜTEVLER’DE

Üçüncü mahalle evini de Zümrütevler’de hızlıca açacaklarını kaydeden Köymen, “Tüm projelerimizin ortak bir amacı var: Maltepelilere hizmet ve herkesin yaşam var diyebileceği bir Maltepe. Kadınların, çocukların, yaşlıların, özel gereksinimli bireylerin, gençlerin; kısacası herkesin kendine ait bir alanı, sesi, sözü olsun istiyoruz. Maltepe’yi herkesin kendine ait hissettiği bir kent haline getirmek için çalışmaya ısrarla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu bir kenti ancak birlikte inşa edebiliriz. Hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.