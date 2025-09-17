Türkiye’nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12. kez düzenlenecek. 17–19 Ekim 2025 tarihlerindeki organizasyon, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında konuk edecek.Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen patika koşu etkinliklerinden Salomon Cappadocia Ultra Trail, 12. kez 17-19 Ekim 2025 tarihlerinde Kapadokya’nın UNESCO Dünya Mirası listesindeki eşsiz coğrafyasında gerçekleşecek.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteklediği organizasyon, Salomon’un 10. kez isim sponsorluğunda 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında koşulacak.

Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri’nin co-sponsor olduğu etkinlikte, Avantgarde Collection, PT Academy, Salcano, Züber ve Power Medya Group da destek sağlayacak. Sosyal sorumluluk ortağı Adım Adım, STK’lar için iyilik koşularına ev sahipliği yapacak.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Cappadocia Ultra Trail'in Türkiye’de patika koşularının öncüsü olduğunu belirterek, "10 yıl boyunca Salomon ile bu organizasyonu sürdürmek büyük bir başarı. Yeni bir parkur ekledik, özel etkinlikler planlıyoruz. Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleşen bu yarış, turizme, bölgeye ve spora büyük katkı sağlıyor” diye konuştu. Kuduoğlu, 3 bin sporcuyla sınırlı etkinliğin 10 bin kişilik ekonomi oluşturduğunu, 82 ülkeden rekor katılım sağlandığını vurgulayarak, “Yarısı Türk, yarısı yabancı sporculardan oluşan bu organizasyon, uluslararası çapta Türkiye’nin tek trail yarışı. Takdir edilmeyi hak ediyor” dedi.