Bursa'da Mudanya Belediyesi, gençlerin ve çocukların sosyalleşebileceği alanlar oluşturma hedefiyle ilçenin ilk Kaykay Parkı’nı hizmete açtı. Türkiye Tekerlekli Milli Paten Takımı sporcusu Barış Kocaman ve arkadaşlarının gösterisi büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Asfaltı üzerinde Bursa'ya gidiş yönünde bulunan "Mudanya 6" otobüs durağının arkasındaki Rüya Park yanında ilçenin ilk KayKay Parkı törenle hizmete açıldı. Açılışa Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, meclis üyeleri, birim müdürleri, vatandaşlar ve kaykay tutkunu gençler katıldı.

833,67 metrekarelik alanda kurulan park, 367,86 metrekarelik modern parkuru ve 235,65 metrekarelik yeşil alanıyla dikkat çekti. Escalator, Spine Transfer ve QuarterPipe platformlarına sahip parkur, kaykay, paten ve BMX tutkunlarına güvenli bir ortam sundu.

Kaykay, paten ve bisiklet parklarına yoğun talepler aldıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Parkları gençlerin daha verimli kullanabileceği hale getiriyoruz. Bu park, trafikten uzak, güvenli ve keyifli bir alan oldu” dedi. Gençlere yönelik projelerin devam edeceğini belirten Başkan Dalgıç, önümüzdeki hafta Mola Mudanya ile gençlerin kitap okuyup kahve içebileceği bir buluşma noktası açacaklarını da müjdeleyerek, bir sonraki ay da Halitpaşa Mahallesi'nde Gençlik Merkezi’ni hizmete sunacaklarını duyurdu.

Açılışta, Türkiye Tekerlekli Milli Paten Takımı sporcusu Barış Kocaman ve arkadaşlarının gösterisi büyük ilgi gördü.