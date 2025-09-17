İstanbul Bakırköy Belediyesi, Yeşilköy Pazarı’nda yıllardır süregelen elektrik tesisatı sorununu çözdü. Esnafın güvenliğini tehdit eden arıza tamamen giderilerek pazar modern bir altyapıya kavuşturuldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, göreve geldiği günden beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla ilçenin ihtiyacı olan hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, uzun süredir esnafın şikâyet ettiği Yeşilköy Pazarı’ndaki elektrik tesisatı sorunu çözüme kavuşturuldu.

Pazardaki ışık yetersizliğinin yanı sıra arızalı tesisat nedeniyle yaşanan yangınlar, yıllardır pazar esnafı için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Yapılan tespitlerin ardından Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Eski tesisat sökülerek yerine iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun yeni sistem kuruldu. Aydınlatma, priz ve kanal tesisatlarının yanı sıra pano değişimleri de tamamlandı. Gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları ile pazar alanı daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Yıllardır süregelen sorunun çözülmesinden memnuniyet duyan pazar esnafı, Bakırköy Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.