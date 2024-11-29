Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 281 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Türkiyenin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa karşıladık, karşılıyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya İl Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, toplantı kapsamında Sakaryanın ihtiyaçlarını ve neler yapılabileceğini ele aldıklarını aktardı.

Sakarya, sanayinin yükselen yıldızı haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Sakarya'yı milli demiryolu endüstrisinin kalbi haline getirdiklerini belirterek, "Yerli ve Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ile Milli Banliyö Tren Setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demiryolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakaryada faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Bu da şehrin göç vermesini engelledi ve nüfus artışına önemli ölçüde katkı sağladı" dedi.

Tüm Türkiyede olduğu gibi Sakaryada da çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Sakaryanın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 164 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 402,5 kilometreye çıkardık. Yollarının 197 kilometresi BSK kaplamalı iken toplamda 561,4 kilometreye ulaştık. 109 kilometre uzunluğunda tek yol iyileştirmesi yaptık." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakaryanın, İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdiklerini kaydederek Adapazarı-Karasu-Akçakoca Yolunu bölünmüş yol olarak inşa ettik. Geyve Ayrımı-Taraklı Yolu, Sakarya-Taraklı, Sinanoğlu-Limandere Şehir Geçişini hizmete açtık. Gümüşova Kavşağı ile Sakarya-Topca Köprülü Kavşağını inşa ettik" dedi.

9 AYRI KARAYOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, 18 milyar 247 milyon lira proje bedeliyle; Erenler Otoyol Kavşağı  D100 Bağlantı Yolu ve Kozluk Kavşağı Bölünmüş Yolu, Kaynarca  Karasu  Kocaali Yolu, Ormanköy  Akyazı  Dokurcun Yolu, D-100 Adapazarı Hanlı Kavşağı  Mekece Devlet Yolu, Mudurnu Deresi Köprüsü Yapımı gibi 9 ayrı karayolu projesine de devam ettiklerini kaydetti.

Kaynarca - Karasu - Kocaali Yolunun, Karadeniz Sahil Yolunu, İstanbulŞileAğvaKandıra-Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsüne ve Kuzey Marmara Otoyoluna bağlaması bakımından önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul'dan Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşımda D-100 Devlet Yoluna alternatif oluyor. Her gün ortalama 10 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergâhta; bölgede hızla artan sanayi tesislerine, bağlantılı limanlara hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunacak, turizm faaliyetlerine katkı sağlayacağını söyledi.