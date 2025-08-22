SASKİ, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle hayata geçirilecek 600 milyon liralık altyapı projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Akyazı, Hendek ve Sapanca’nın içme su altyapısını geleceğe güçlü şekilde taşıyacak 100 kilometrelik hat ve Sapanca Gölü’nü atık sulara karşı koruyacak kolektör hattı tüm detayları anlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen ‘İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi’ kapsamında Sakarya’nın altyapısında gerçekleştirilecek güçlü dönüşümü, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen halkın katılım toplantısında anlattı.

Program AK Parti Hendek, Sapanca ve Akyazı ilçe başkanları, muhtarlar ve üç ilçede ikamet edenvatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Yatırımlar kapsamında üç ilçede toplam 100 kilometrelik içme suyu hattı ve Sapanca Gölü’nün su sağlığının teminatı olacak atıksu kolektörü projesi devreye alınacak.

SAPANCA GÖLÜ’NÜ KORUYACAK KOLEKTÖR HATTI

Saha çalışmalarının başlaması ile birlikte Sapanca Gölü etrafına inşa edilecek kolektör hattıyla tam koruma altına alınacak. Gölün sağlığı için tehlike yaratan, atık su ve çevresel etkenler kolektör hattı ile arıtma tesislerine taşınacak. Aynı zamanda üç ilçe için yapımı planlanan 100 kilometrelik içme suyu hattı ile su kayıp oranları minimum seviyeye indirilecek. Şehrimizin hem su kaynağı hem de kaynağından çıkan her damla suyu güvence altına alınıyor.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada,“Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın, suya ve güçlü altyapıya değer veren vizyonuyla şehrimize kazandıracağımız 600 milyon liralık yatırımı vatandaşlarımızla paylaşarak istişarelerde bulunduk. ‘İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi’ kapsamında 3 ilçemizin altyapısını güçlendireceğiz” dedi.

SU KAYIPLARINI MİNİMUM SEVİYEYE İNDİRECEĞİZ

Genel Müdür Sakallıoğlu konuşmasının devamında, yatırımların sadece altyapı değil, aynı zamanda şehrin geleceğine yapılan güçlü bir adım olduğunu belirterek,“Projelerimiz kapsamında yeni ve güçlü içme suyu hatları ile kayıp-kaçak oranlarını azaltacağız. Şehrimizin gözbebeği Sapanca Gölü’nün geleceğine güvence sağlayacak kolektör hattı ile içme suyu kayıplarını minimum seviyeye düşüreceğiz. Her geçen gün stresi artan kaynaklarımızı geleceğe eksiksiz şekilde taşımak için önemli yatırımları Sakarya’nın altyapısı ile buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.